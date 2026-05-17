Tschechien mit schnellem Ausbau am Überholgleis

Tschechien plant schon Hochleistungsstrecke bis Znaim

Auch im Wortsinn „auf der anderen Seite“, also auf der Strecke Richtung Wiener Neustadt, kündigt die ÖBB an, bald neue REX-Züge einzusetzen. „Im Gegensatz dazu stirbt bei uns das Hinterland aus. Während in Korneuburg, Stockerau und auch Hollabrunn von 2021 bis 2025 laut Statistik Austria ein Zuwachs von jeweils über 350 Wohnsitzern verzeichnet wird, liegt der Wert in Retz bei minus 91“, fragt man, warum die Bahninvestitionen derart „einseitig“ sind. Außerdem wäre entlang der Strecke eine enorme Nachfrage für Güterverkehr. Anders ist die Lage in Tschechien: Bis Znaim soll auf 180 km/h ausgebaut werden, ein Nachtzug ist in beiden Ländern bereits befürwortet, wurde aber nie umgesetzt.“