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Nordwestbahn (NÖ)

Bahn-Profirunde macht viel Dampf

Niederösterreich
05.04.2026 17:30
Vorrang hat jetzt, was kurzfristig fertig sein kann: Eine von vielen Ideen auf Sendung.
Vorrang hat jetzt, was kurzfristig fertig sein kann: Eine von vielen Ideen auf Sendung.(Bild: zVg/Bahnrunde)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Der Ausbau und die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs ist wichtig. Eine engagierte Gruppe aus dem Weinviertel (NÖ) bewirkt im Hintergrund mit Fakten Fortschritte.

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Jenes Team an Eisenbahn-Kennern, das dies- und jenseits der Staatsgrenze bei Treffen Wege für einen rascheren Bahnausbau diskutiert, ist zufrieden. „Beharrlichkeit zahlt sich aus, vor allem wenn man mit fachlich fundierten Argumenten arbeitet“, erläutert Walter Fallheier der „Krone“ die nächsten Schritte des Ausbaus der Nordwestbahn, wie sie nur Experten auf den Punkt bringen können.

Schnelle Bahn zwischen Znaim und Wien
Neben allgemeinen Änderungen – wie etwa eine Schnellverbindung zwischen Znaim und Wien am Morgen und Abend oder einer Erhöhung der Streckenhöchstgeschwindigkeit auf einzelnen Abschnitten auf 140 km/h, sind es laut Fallheier auch Details, die dem Ausbauprogramm Dampf machen.

Güterverkehr macht Strecke attraktiver

„Verbindungen in der Hauptverkehrszeit sollten Vorrang bekommen – bei Kreuzungen wie Sierndorf und Göllersdorf wäre das optimal. Durch Werbung für Güterverkehr macht man die Strecke attraktiver – hier gilt es, mit finanziellen Vorteilen zu überzeugen.“ Selbstbewusst und beharrlich, schaffte es die Bahn-Runde bis zum „Bürgeranwalt“, wo man Lösungen für festgefahrene Pläne präsentierte.

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