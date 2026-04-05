Bahn-Profirunde macht viel Dampf

Jenes Team an Eisenbahn-Kennern, das dies- und jenseits der Staatsgrenze bei Treffen Wege für einen rascheren Bahnausbau diskutiert, ist zufrieden. „Beharrlichkeit zahlt sich aus, vor allem wenn man mit fachlich fundierten Argumenten arbeitet“, erläutert Walter Fallheier der „Krone“ die nächsten Schritte des Ausbaus der Nordwestbahn, wie sie nur Experten auf den Punkt bringen können.