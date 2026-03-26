Wird bei Nordwestbahn Gegenverkehrproblem gelöst?

Schon die fertige Sanierung des Abschnitts Hollabrunn bis Retz – eingleisig, wohlgemerkt – wurde zelebriert. Einige Minister und Landespolitiker stellten in der Folge die Signale für die Verlegung eines durchgehenden zweiten Gleises immer wieder auf Grün. Nur: Die Weichenhebel für den zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn hatte die Finanz. Oftmalig ging es dabei auf das Wartegleis, so auch beim Rahmenplan: Das Projekt blieb ein „Stückwerk“. Derzeit sind es die Grünen, die unlängst am Bahnhof in Hollabrunn ein Ende des „Gegenverkehrs“ forderten.