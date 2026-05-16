Live Ice Hockey Updates
LIVE: How is Austria starting its World Championship opener?
The Ice Hockey World Championship kicks off: Austria faces Great Britain. The score is currently 0-0; we’re reporting live (see live ticker below).
Here is the live ticker:
Austria’s ice hockey team must deliver right from the first weekend at the World Championship in Switzerland. The games against newcomer Great Britain today and Hungary on Sunday (4:20 p.m.) in Zurich are pivotal for the ÖEHV team in the fight to stay in Division I. With two wins against their direct rivals, the Austrians would practically eliminate any relegation worries and could then take on the major nations without much pressure.
For the first time since the introduction of the current format with two groups of eight in 2012, the decisive games for remaining in the World Championship Division I are taking place right at the start.
Since making its debut at the World Championship in 1993, the Austrian team has won only two of its opening games: 6-0 against France in 2004 and 4-3 in a shootout against Switzerland in 2015—both in Prague.
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