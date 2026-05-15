Alex Gorgon beendet Karriere, Marko Raguz kommt

Zwei Jahre lang schnürte Alexander Gorgon die Fußballschuhe für den SCR Altach, er stand in 34 Spielen auf dem Platz. In der zu Ende gehenden Saison war der Mittelfeldspieler zumeist als Ersatz aufgeboten. „Gorgon war für uns ein sehr wichtiger Spieler, wenn er eingewechselt wurde, brachte er oft viel Ruhe in unser Spiel“, sagt Abwehrchef Benedikt Zech über seinen Mannschaftskollegen. Gorgon spielte vor seinem Engagement im Rheindorf zusammen mit Zech beim polnischen Erstligaklub Pogon Stettin. Auch für das Leben in der Kabine war der Wiener ein wichtiger und ausgleichender Faktor.