“Sepp, what are you doing?”
Major deregulation? 9 out of 113 measures implemented
Meager track record: The Freedom Party is calling on NEOS State Secretary Sepp Schellhorn to resign. As revealed by a series of inquiries from the Freedom Party to the ministries, only nine out of 113 proposed measures have been implemented so far.
There were big announcements—but so far, the number of successes is modest. As a series of inquiries by the FPÖ regarding the 113 deregulation measures announced by NEOS State Secretary Sepp Schellhorn across all ministries shows, very little has come of the plan to streamline the government. “Sepp, what are you doing?” the Freedom Party is asking once again.
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