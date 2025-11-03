Wie Verbrecher Künstliche Intelligenz missbrauchen

Häufig erkennbare Merkmale bei Deepfake-Videos sind das fehlende Blinzeln, ein unscharfer Mund-Innenraum sowie unscharfer Übergang zwischen Hals und Gesicht. Ebenfalls könnten die Haare der Person oftmals unscharf sein.

Bei trügerischen Anrufen: Fordert mein Gegenüber Geld oder sensible Informationen? Wird dabei Zeitdruck aufgebaut? Erscheint der Sprechstil zu „perfekt“? Passen die Erwiderungen des Gegenübers nur eingeschränkt zu meinen Fragen?