Geschichte geschrieben! „Das war Gänsehaut pur“

Vor dem 50. ÖFB-Cup-Finale standen in Hernals viele in Schlangen an, einige verfolgten beim „Krone“-Lokalaugenschein gar via Handy die TV-Berichterstattung. „Was is’n da los? Haben die mehr Tickets verkauft als es Plätze gibt?“ war zu hören. Oder: „Zweite Kassa bitte!“ Neben einer Kärntner Runde im Bullen-Trikot fand Valentin Schöffel, Bruder von Austrias Louise: „Jetzt mal zwei, drei Biere. Dann werden wir auch den Sieg feiern.“