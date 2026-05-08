Ukraine: Trump kündigt dreitägige Waffenruhe an

Ukraine: „Arbeiten an Austausch“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte dies. Auf der Plattform X schrieb er: „Der Rote Platz ist uns weniger wichtig als das Leben ukrainischer Gefangener, die wir in ihre Heimat zurückholen können.“ Deshalb habe man heute im Rahmen der durch die USA vermittelten Verhandlungen die Zustimmung Russlands zu einem „Gefangenenaustausch im Verhältnis 1000:1000 erhalten. Zudem muss am 9., 10. und 11. Mai eine Waffenruhe vereinbart werden“, schrieb der ukrainische Präsident weiter.



Hier sehen Sie das Posting von Selenskyj: