Ukraine: Trump kündigt dreitägige Waffenruhe an

Ab Samstag soll zwischen der Ukraine und Russland ein dreitägiger Waffenstillstand gelten. Das teilte US-Präsident Donald Trump soeben auf seiner Plattform „Truth Social“ mit. Außerdem sollen Gefangene ausgetauscht werden. Selenskyj und ein außenpolitischer Berater Putins bestätigten die Verkündung.
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Russland und die Ukraine von einer ab dem morgigen Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese werde die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von tausend Gefangenen jeder Seite umfassen, schrieb Trump auf seiner Plattform „Truth Social“. Die Waffenruhe soll vom 9. bis zum 11. Mai gelten.
Ukraine: „Arbeiten an Austausch“
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte dies. Auf der Plattform X schrieb er: „Der Rote Platz ist uns weniger wichtig als das Leben ukrainischer Gefangener, die wir in ihre Heimat zurückholen können.“ Deshalb habe man heute im Rahmen der durch die USA vermittelten Verhandlungen die Zustimmung Russlands zu einem „Gefangenenaustausch im Verhältnis 1000:1000 erhalten. Zudem muss am 9., 10. und 11. Mai eine Waffenruhe vereinbart werden“, schrieb der ukrainische Präsident weiter.
Hier sehen Sie das Posting von Selenskyj:
Kreml stimmt zu
Auch der Kreml stimmte dem Vorschlag Trumps für eine dreitägige Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch zu. Das sagte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow. Die Vereinbarung sei in den jüngsten Telefonkontakten mit der US-Führung zustande gekommen. „Die US-Vertreter hatten ihrerseits Kontakt nach Kiew.“
Trump zeigt sich optimistisch
„Hoffentlich ist dies der Anfang vom Ende eines sehr langen, tödlichen und hart ausgetragenen Kriegs“, sagte Trump. Die Gespräche für eine Beendigung des Kriegs – „des größten seit dem Zweiten Weltkrieg“ – gingen weiter. Jeden Tag käme man näher ans Ziel, sagte Trump. Tatsächlich mangelte es bei den Verhandlungen zuletzt an sichtbaren Fortschritten.
Besuch von Trump-Gesandten in Kiew bis Sommerbeginn
Am Donnerstag hatte sich der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, mit US-Vertretern getroffen. Bei dem Treffen ging es nach Angaben Selenskyjs um Vereinbarungen zu Sicherheitsgarantien und humanitäre Fragen wie den Austausch von Kriegsgefangenen.
Nach Gesprächen in den USA erwartet Kiew in den nächsten Wochen Gesandte Trumps. Als Termin für den Besuch nannte Selenskyj die Zeitspanne bis zum Beginn des Sommers, derzeit liefen die Absprachen dazu, schrieb er in sozialen Medien.
Waffenruhe zuvor ungewiss
Die Verkündung der Waffenruhe folgt auf lange Streitereien zwischen Russland und der Ukraine. Ursprünglich war die Feuerpause für den 8. und 9. Mai anberaumt gewesen. An diesen Tagen feiert Russland den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade in Moskau. Die Ukraine wirft der Regierung in Moskau vor, die Waffenruhe diene lediglich dem Schutz der Parade vor ukrainischen Drohnenangriffen. Kiew bot stattdessen eine unbefristete Feuerpause ab dem 6. Mai an, was Russland bislang ignoriert hatte.
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