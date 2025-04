Serbenführer Dodik wird nun der Geldhahn zugedreht

„Ich habe beschlossen, alle Zahlungen aus Budgetmitteln für die Finanzierung der SNSD und der Parteien der Vereinigten Srpska auszusetzen“, sagte der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Sarajevo. Die Entscheidung trete sofort in Kraft.