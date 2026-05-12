Unbelastete ORF-Entscheidung? | Sündenfall

Unbelastete ORF-Entscheidung? 35 Köpfe, darunter ehrenwerte Damen und Herren, entscheiden, so wäre es gesetzlich vorgesehen, über den ORF-Generaldirektor für die Funktionsperiode von Jänner 2027 bis Dezember 2031. Sie hätten das plangemäß im kommenden August tun sollen. Doch dann brach in Folge des erzwungenen Rücktritts von Roland Weißmann, des Generaldirektors seit 2022 mit guten Chancen auf Verlängerung, eine laute Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Senders aus. Der ORF-Redakteursrat forderte zu Recht den Rückzug der schwer belasteten Stiftungsratsspitze Heinz Lederer (nominiert von der SPÖ) und Gregor Schütze (Chef des sogenannten „ÖVP-Freundeskreises“). Wenn schon nicht Rückzug, dann wäre das Allermindeste eine unabhängige Überprüfung dieser beiden Herren gewesen. Haben Sie korrekt gehandelt, können sie unbelastet über die künftige ORF-Führung entscheiden?