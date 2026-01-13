Ärztemangel: Rekord bei freien Kassenstellen

27 Allgemeinmediziner sind allein in der Steiermark aktuell ausgeschrieben, aber auch viele Fachärzte – vom Gynäkologen bis zum Orthopäden – fehlen. Patentrezept gegen den Ärztemangel hat man noch keines gefunden, nun wurde auch noch die Anschubfinanzierung gekippt. Lösungsvorschläge kommen von den Hausärzten selbst.