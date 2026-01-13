Ärztemangel: Rekord bei freien Kassenstellen

Was Michelle nach dem Karriere-Aus machen will
Kein Comeback geplant!
27 Allgemeinmediziner sind allein in der Steiermark aktuell ausgeschrieben, aber auch viele Fachärzte – vom Gynäkologen bis zum Orthopäden – fehlen. Patentrezept gegen den Ärztemangel hat man noch keines gefunden, nun wurde auch noch die Anschubfinanzierung gekippt. Lösungsvorschläge kommen von den Hausärzten selbst.
„Mit jedem Kilometer weiter weg von Graz wird es schwieriger, Kassenstellen zu besetzen.“ Der Befund von Josef Harb, Leiter der steirischen Niederlassung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), ist eindeutig. Selbst innerhalb der Landeshauptstadt differenziere die Ärzteschaft stark: „In den attraktiven Bezirken von Graz haben wir keine Probleme mit der Vergabe.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.