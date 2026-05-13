Wacker hat nach Kantersieg das „Finale dahoam“

Marsch zum Halbfinale

Die Nachwuchsspieler der WSG Juniors machen am Donnerstag (11 Uhr) einen Fan-Marsch zum Halbfinale, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Ein Spaziergang würde aber auch reichen, so weit ist es ja nicht vom Gernot-Langes-Stadion auf den Fußballplatz in Volders. Ein knapper Kilometer trennt die beiden Klubs, vereint sind sie aber in ihrem Ziel: Das Tiroler Cupfinale am Pfingstmontag! „Es wäre schön, wenn wir noch einmal im Tivoli spielen könnten“, sagte Volders-Trainer Michael Streiter. Vor zwei Jahren stand er mit seinem Team im Finale, jetzt fehlt nur noch ein Sieg gegen die Zweier von Wattens. „Das Spiel ist ein Highlight, wir müssen aber eine brutale Leistung abrufen“, erklärte der ehemalige Nationalteamspieler, der noch immer schwere Aufstellungssorgen hat: „Wir werden eine Mannschaft haben. Und der Cup schreibt ja bekanntlich seine eigenen Geschichten.“