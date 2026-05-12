Waldbrände: „Problem wird sich noch verschärfen“

„Es war wirklich beängstigend. Das sind elementare Ereignisse, die man so bei uns noch nicht gekannt hat“, sagt die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl, die in Rein lebt, wo mehr als zwei Wochen lang ein Waldbrand getobt und Tausende Einsatzkräfte gefordert hat. Dieser Waldbrand sei „nur die Spitze des Eisbergs“ und das Land Steiermark in Hinblick auf die weitreichenden Folgen des Klimawandels nicht ausreichend gerüstet.