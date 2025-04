Steirer müssen sich gegen Wetterextreme rüsten

Die durchschnittliche Temperatur in der Steiermark ist über das ganze Jahr betrachtet im Vergleich zum letzten Beobachtungszeitraum um 1,3 Grad gestiegen. Besonders stark macht sich dieser Anstieg in den extremen Ausprägungen bemerkbar. Hitzetage (30 Grad oder mehr) sowie Tropennächte (Temperaturen fallen nicht unter 20 Grad) haben deutlich zugenommen. „Tropennächte hat es ja früher bei uns fast gar nicht gegeben. Im letzten Jahr hatten wir besonders viele, an der neuen Messstation Graz-Lend zum Beispiel 38“, führt Podesser aus.