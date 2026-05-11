Von küssenden Senioren und tanzenden Politikern

Küssende Senioren, tanzende Politiker und frisch Verliebte – der Urfahranermarkt zeigte zwischen den endlosen Gewaltdebatten in Linz das wahre Gesicht der Stadt. Ein positiver Rückblick auf elf Tage Trubel in unserer Serie „Mehr davon!“.
Was für ein Urfahranermarkt! 550.000 Besucher strömten von 30. April bis 10. Mai aufs Marktgelände – da fällt es fast schwer, „mehr davon“ zu sagen. Mehr geht ja eigentlich kaum.
Und doch gab es heuer zahlreiche Momente, bei denen man sich genau das gedacht hat: Mehr davon! Etwa beim Speed-Dating am Riesenrad, wo nach der großen Liebe gesucht wurde – und so manches frisch entstandene Pärchen wirkte, als könnte tatsächlich mehr daraus werden.
Respekt und Ruhe
Nach langen Partynächten, wo nicht selten lautstark „Mehr davon!“ bestellt wurde, wurde am nächsten Tag oft nicht mehr nach neuen Getränken, sondern nach verlorenen Geldtaschen gesucht. Gut, dass es laut Festwirt Patrick Stützner viele ehrliche Besucher gibt, die täglich Fundstücke abgeben. Oder als mitten im Trubel eine Gedenkminute für die Opfer des Doppelmords von Linz abgehalten und von allen Besuchern mit Respekt und Ruhe mitgetragen wurde.
Ein Nachmittag mit ganz viel Liebe
Die wohl herzlichsten Momente erlebte die „Krone“ jedoch beim Seniorennachmittag: Wenn über 80-Jährige sich küssen, einander zärtlich durch die Haare streichen, wenn Freundinnen am Biertisch sitzen, in Erinnerungen schwelgen und beim Bingo vor Freude jubeln und ihnen die pure Lebensfreude ins Gesicht geschrieben steht.
Linz kann auch anders
Wenn nervöse, ältere Damen Moderator Gernot Hörmann anhimmeln und er sich Zeit für sie nimmt und schließlich sogar der Linzer ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart die SPÖ-Vizebürgermeisterin Karin Leitner zum Tanz bittet und beide unbeschwert übers Parkett schweben, dann ist es genau das, was wir brauchen.
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Genau heute, wo nach zahlreichen Gewalttaten in Linz den ganzen Tag über Sicherheit gesprochen wird, darf man nicht vergessen, wie herzlich diese Stadt wirklich sein kann.
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