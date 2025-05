Steckten Durchreisende hinter den Grill-Chaoten?

Das Grillen ist am Pichlinger See ausdrücklich erlaubt – dafür wurde der Bereich geschaffen. Was aber am Feiertag passiert ist, sprengt jedes Maß: dichte Rauchschwaden, beißender Geruch, dröhnende Musik und Müllberge. Ein regelrechtes Grillinferno, das nicht nur für Kopfschütteln sorgte, sondern auch falsche Schuldzuweisungen nährte. Das anschließende Gerücht, die benachbarte fahrende Minderheitengruppe sei verantwortlich, war voreilig – und unfair. Nur weil dort nicht immer alles regelkonform lief, kann man sie nicht automatisch für jedes Chaos verantwortlich machen. Es ist wichtig, nicht alle in einen Topf zu werfen – und schon gar nicht auf Verdacht. An die Brutzel-Chaoten: Wer Platz, Luft und Nachbarn beansprucht, sollte im Gegenzug zumindest Verantwortung zeigen und seinen Müll wegräumen.