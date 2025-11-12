Drei Viertel der Briten mit Starmer unzufrieden

Um den Parteichef zu stürzen, ist grundsätzlich die Unterstützung von einem Fünftel aller Labour-Abgeordneten nötig. Viele fürchten bereits ein ähnliches Chaos wie bei den konservativen Tories, die zwischen 2016 und 2022 fünf verschiedene Vorsitzende hatten. Starmer ist seit dem 5. Juli 2024 Premierminister Großbritanniens und seit dem 4. April 2020 Vorsitzender der Partei. Er selbst sagte im Parlament, es gebe ein „geeintes Team“ und er sei damit beschäftigt, „das Land wieder aufzubauen“.