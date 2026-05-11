„Wir haben uns schon einen Namen gemacht!“

Eine Weltmeisterschaft ist freilich das wildeste Gewässer, in denen sich Segler aufhalten können. Nach ihrem zwölften Platz bei der WM 2024 und einem starken vierten Rang bei der EM 2025 in Thessaloniki wollen die beiden Strobler Jakob Flachberger und Keanu Prettner vom UYC Wolfgangsee in Frankreich angreifen. „Wir haben zuletzt schon gesehen, dass wir mitmischen können. Wir wollen in die Top-Ten kommen und Chancen auf eine Medaille haben“, sagte Jakob Flachberger kürzlich im Gespräch mit der „Krone“.