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Segel-Duo vor WM

„Wir haben uns schon einen Namen gemacht!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.05.2026 16:00
Jakob Flachberger (li.) und Keanue Prettner.
Jakob Flachberger (li.) und Keanue Prettner.(Bild: OeSV Dominik Matesa)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Ab Dienstag steigen in Quiberon an der französischen Atlantikküste die Segel-Weltmeisterschaften. Mit dabei sind auch die beiden Salzburger 49er-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger. Nach ihrem vierten Platz bei der Europameisterschaft streben sie nun nach Höherem. 

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Eine Weltmeisterschaft ist freilich das wildeste Gewässer, in denen sich Segler aufhalten können. Nach ihrem zwölften Platz bei der WM 2024 und einem starken vierten Rang bei der EM 2025 in Thessaloniki wollen die beiden Strobler Jakob Flachberger und Keanu Prettner vom UYC Wolfgangsee in Frankreich angreifen. „Wir haben zuletzt schon gesehen, dass wir mitmischen können. Wir wollen in die Top-Ten kommen und Chancen auf eine Medaille haben“, sagte Jakob Flachberger kürzlich im Gespräch mit der „Krone“. 

Zitat Icon

Andere haben durchaus Respekt vor uns.

Jakob FLACHBERGER

Auch wenn bei der WM harte Konkurrenten zu schlagen sind, strotzt man voller Selbstvertrauen. „Eine WM ist natürlich immer die schwierigste Regatta in der Saison. Wir haben uns aber mittlerweile einen Namen gemacht. Andere haben durchaus Respekt vor uns“, ist Flachberger sicher.

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Partner und Steuermann Keanu Prettner bläst dabei ins selbe Horn. Und steigt ebenso mit breiter Brust ins Boot. „Als EM-Vierter sind wir sicher keine Außenseiter. Wir sind ein Team, das in die Top-Ten fahren kann. Wir haben gezeigt, dass wir voll dabei sein können“, stellt Prettner klar und hofft auf gute Bedingungen. „Wir mögen die Welle. Das liegt unserem Segelstil am meisten.“

Lukas Haberl fehlt bei WM in Frankreich
Nicht dabei sein wird der Salzburger Lukas Haberl, dessen Vorschoterin Clara Stamminger (zuletzt für Frankreich am Start) keine Freigabe des Verbands für Europa und Weltmeisterschaften erhielt. 

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