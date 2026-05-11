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A10 wegen Sanierung noch einmal komplett gesperrt

Salzburg
11.05.2026 10:50
Wegen der Sanierung des Brentenbergtunnels ist eine neuerliche Komplettsperre nötig.
Wegen der Sanierung des Brentenbergtunnels ist eine neuerliche Komplettsperre nötig.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Überraschend muss die A10 Tauernautobahn wegen der Sanierung des Brentenbergtunnels Richtung Salzburg noch einmal komplett gesperrt werden. Von kommendem Montag, 18. Mai, 13 Uhr, bis spätestens Samstag, 23. Mai, 6 Uhr, ist ein Abschnitt gesperrt.

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Der Verkehr Richtung Salzburg wird kommende Woche zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg auf die B 159 Salzachtalbundesstraße abgeleitet. Für den Abschnitt wird auch ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen verhängt. Der regionale Ziel- und Quellverkehr ist vom Verbot ausgenommen. Ursprünglich war geplant die Tunnel, wenn nötig, nur in Nächten zu sperren.

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