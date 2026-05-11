A10 wegen Sanierung noch einmal komplett gesperrt

Überraschend muss die A10 Tauernautobahn wegen der Sanierung des Brentenbergtunnels Richtung Salzburg noch einmal komplett gesperrt werden. Von kommendem Montag, 18. Mai, 13 Uhr, bis spätestens Samstag, 23. Mai, 6 Uhr, ist ein Abschnitt gesperrt.
Der Verkehr Richtung Salzburg wird kommende Woche zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg auf die B 159 Salzachtalbundesstraße abgeleitet. Für den Abschnitt wird auch ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen verhängt. Der regionale Ziel- und Quellverkehr ist vom Verbot ausgenommen. Ursprünglich war geplant die Tunnel, wenn nötig, nur in Nächten zu sperren.
Die Sanierung ist nach einem schweren Lkw-Unfall im Jänner notwendig geworden. Jetzt wird eine helle Beschichtung an den Tunnelwänden angebracht, die eine regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Die Schichten dürfen allerdings nicht durch den Fließverkehr verschmutzt werden. Deshalb sei die Sperre notwendig, heißt es von der Asfinag.
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