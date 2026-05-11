A10 wegen Sanierung noch einmal komplett gesperrt

Die Sanierung ist nach einem schweren Lkw-Unfall im Jänner notwendig geworden. Jetzt wird eine helle Beschichtung an den Tunnelwänden angebracht, die eine regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Die Schichten dürfen allerdings nicht durch den Fließverkehr verschmutzt werden. Deshalb sei die Sperre notwendig, heißt es von der Asfinag.