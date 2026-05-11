Einbrecher rasten mit Auto in Firmenfassade

Heftiger Einbruch bei einem Unternehmen in Bergheim (Salzburg)! In der Nacht auf Montag rasten Einbrecher mit einem Auto in die Glasfassade des Unternehmens und nahmen mehrere Gegenstände mit. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.
Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Montag im Bergheimer Ortsteil Siggerwiesen. Die bisher unbekannten Täter fuhren mit einem Auto in die Fassade einer Firmenfiliale. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, Einrichtungsteile wurden zertrümmert.
Die Täter sind mit dem Tatfahrzeug auch wieder geflüchtet, die Ermittlungen der Polizei laufen. Die exakte Schadenshöhe ist vorerst nicht bekannt.
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