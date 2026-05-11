Zeller Eisbären verlängern mit Klub-Ikone

„Es macht mir einfach noch immer sehr viel Spaß, mit den Jungs und vor diesen Fans zu spielen“, sagte Obereisbär Philip Putnik kurz nach der Vertragsunterschrift. Nach einer für ihn enttäuschenden Saison sei eine Verlängerung schnell klar gewesen. „Wir wollen die letzte Saison gutmachen. Den Verlauf hat so keiner erwartet. Wenn ich aufhöre, dann natürlich am liebsten mit einem Titel.“