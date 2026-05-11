Zeller Eisbären verlängern mit Klub-Ikone

Er kann es einfach nicht lassen! Zells Eishockey-Ikone geht mit den Eisbären auch nächste Saison auf Torejagd. Der 33-jährige Lokalmatador geht damit in seine insgesamt 12. Saison bei seinem Heimatverein.
„Es macht mir einfach noch immer sehr viel Spaß, mit den Jungs und vor diesen Fans zu spielen“, sagte Obereisbär Philip Putnik kurz nach der Vertragsunterschrift. Nach einer für ihn enttäuschenden Saison sei eine Verlängerung schnell klar gewesen. „Wir wollen die letzte Saison gutmachen. Den Verlauf hat so keiner erwartet. Wenn ich aufhöre, dann natürlich am liebsten mit einem Titel.“
Es macht mir einfach noch immer sehr viel Spaß, mit den Jungs und vor diesen Fans zu spielen.
Philip PUTNIK, EK Zeller Eisbären
Auch für Cheftrainer Marcel Rodman ist „Pute“, wie er in der Kabine genannt wird, ein wichtiger Bestandteil. „Ich denke es ist sehr wichtig, Spieler aus der Region zu haben. Sie kennen den Pinzgau, Zell am See und die ganze Hockey Community. Aber abseits davon ist er auch ein wichtiger Spieler am Eis“, meinte der Slowene.
Importspieler kurz vor Unterschrift
Indes schreiten die Kaderplanungen des Eishockey-Zweitligisten weiter voran. Noch diese Woche wollen die Pinzgauer einen weiteren Importspieler sowie weitere Unterschriften für die kommende Saison präsentieren.
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