Neuer Wiener Erzbischof: So wird er heute geweiht

Im Beisein aller heimischen Bischöfe, Vertreter von Ökumene, anderen Religionsgemeinschaften, aus der Politik, dem öffentlichen Leben und vielen Gläubigen wird Grünwidl am Nachmittag im Stephansdom die Weihe empfangen.

Insgesamt werden rund 4000 Teilnehmer erwartet, mit den Zuschauern daheim vor dem Fernseher werden unendlich viele mitfeiern.