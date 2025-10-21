Gefährliche Krankheit bleibt oft noch unentdeckt!

Doch hierzulande wird der Gendefekt noch immer nicht im standardmäßigen Neugeborenen-Screening getestet, manche Diagnosen werden viel zu spät gestellt: „Während andere Länder längst handeln, schaut Österreich zu und verspielt damit Chancen auf Leben. In den USA ist man diesbezüglich weiter“, so Michaela Weigl, Geschäftsführerin von MPS-Austria.