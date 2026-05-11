Der Fährmann von der Salzach und die Moral

Zwar erfährt der Leser auch von Josefs Zwängen und Nöten, versteht ihn ein bisschen besser. Aber Sympathien gewinnt die Figur dabei nicht. Denk hat zwar einen historischen Roman geschrieben, aber ihr Ansinnen ist zeitlos: „Wir alle haben Schubladen, in die wir unsere eigene Weltanschauung packen.“ Ihre Geschichte führt einem schonungslos den Mechanismus von Vorurteilen vor Augen. Wie eine eigene Angst auf jemand anderen projiziert wird und zu Abwertung führt. Wie viele Menschen wegsehen, wenn Unrecht geschieht. „Aber der Leser muss hinsehen“, sagt die Autorin, die aus einer deutsch-österreichischen Familie stammt und in Niederbayern lebt.