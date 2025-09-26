Genussliebhaber verköstigten Wein vom Wörthersee

Verkostung von edlen Tropfen

Die „Krone“ half im Vorjahr bei der Bewirtschaftung von Riesling-Rebstöcken mit und lud nun zur Verkostung der edlen Tropfen ein – vom Weißburgunder und Riesling über St. Laurent und Blauburger bis hin zu Zweigelt. Zuvor waren alle noch von Weinprofi Horst Wild durch den Garten und die Kärntner Wein-Geschichte geführt worden.