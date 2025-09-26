Vorteilswelt
Riesling bis Zweigelt

Genussliebhaber verköstigten Wein vom Wörthersee

Kärnten
26.09.2025 16:00
Auf der Ried Seewiese werden auf 6500 Quadratmetern Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, ...
Auf der Ried Seewiese werden auf 6500 Quadratmetern Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Sauvignon Blanc, Zweigelt, St. Laurent, Blauburger und Merlot angebaut.(Bild: Evelyn Hronek)

Leser tauchten mit der „Kärntner Krone“ in die Geschichte des Kärntner Weinbaus ein – vom Verkosten bis zum Philosophieren mit Blick auf den Wörthersee.

0 Kommentare

Es gibt wohl nichts Entspannenderes, als bei schönem Wetter mitten im Grünen, zwischen Rebstöcken handverlesene Weine zu verkosten und dabei auch noch das herrliche Wörthersee-Panorama zu genießen – genau das durften „Krone“-Leser Donnerstag auf der Ried Seewiese in der Klagenfurter Ostbucht erleben.

Dort erstreckt sich nämlich der Weingarten der Landeshauptstadt, der von Vinum Carinthiae, dem ältesten Weinbauverein Kärntens, betrieben und von mehreren Winzern betreut wird.

Der Wein vom Wörthersee.
Der Wein vom Wörthersee.(Bild: Evelyn Hronek)
Die Stadtwinzer Horst Wild, Gerhard Smuck und Wilfried Westritschnig mit Alex Schwab von der ...
Die Stadtwinzer Horst Wild, Gerhard Smuck und Wilfried Westritschnig mit Alex Schwab von der „Krone“.(Bild: Evelyn Hronek)
Die „Krone“-Leser verkosteten edle Tropfen.
Die „Krone“-Leser verkosteten edle Tropfen.(Bild: Evelyn Hronek)
Was die Genießer von den Winzern gelernt hatten, konnten sie im Quiz zeigen – und Weine ...
Was die Genießer von den Winzern gelernt hatten, konnten sie im Quiz zeigen – und Weine gewinnen.(Bild: Evelyn Hronek)

Verkostung von edlen Tropfen
Die „Krone“ half im Vorjahr bei der Bewirtschaftung von Riesling-Rebstöcken mit und lud nun zur Verkostung der edlen Tropfen ein – vom Weißburgunder und Riesling über St. Laurent und Blauburger bis hin zu Zweigelt. Zuvor waren alle noch von Weinprofi Horst Wild durch den Garten und die Kärntner Wein-Geschichte geführt worden.

Die Stadtwinzer blicken übrigens auf ein erfolgreiches Jahr zurück und können heuer besonders hochwertige Qualitätsweine kredenzen. Und sie suchen einen Sponsor für einen neuen Weinbautraktor.

Porträt von Alex Schwab
Alex Schwab
