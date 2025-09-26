Genussliebhaber verköstigten Wein vom Wörthersee

Leser tauchten mit der „Kärntner Krone“ in die Geschichte des Kärntner Weinbaus ein – vom Verkosten bis zum Philosophieren mit Blick auf den Wörthersee.
Es gibt wohl nichts Entspannenderes, als bei schönem Wetter mitten im Grünen, zwischen Rebstöcken handverlesene Weine zu verkosten und dabei auch noch das herrliche Wörthersee-Panorama zu genießen – genau das durften „Krone“-Leser Donnerstag auf der Ried Seewiese in der Klagenfurter Ostbucht erleben.
Dort erstreckt sich nämlich der Weingarten der Landeshauptstadt, der von Vinum Carinthiae, dem ältesten Weinbauverein Kärntens, betrieben und von mehreren Winzern betreut wird.
Verkostung von edlen Tropfen
Die „Krone“ half im Vorjahr bei der Bewirtschaftung von Riesling-Rebstöcken mit und lud nun zur Verkostung der edlen Tropfen ein – vom Weißburgunder und Riesling über St. Laurent und Blauburger bis hin zu Zweigelt. Zuvor waren alle noch von Weinprofi Horst Wild durch den Garten und die Kärntner Wein-Geschichte geführt worden.
Die Stadtwinzer blicken übrigens auf ein erfolgreiches Jahr zurück und können heuer besonders hochwertige Qualitätsweine kredenzen. Und sie suchen einen Sponsor für einen neuen Weinbautraktor.

