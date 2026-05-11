Brutaler Schläger gefasst: Es ist erst 16-Jähriger

Trotz seiner Jugend dürfte ein 16-jähriger Innviertler ein richtig brutaler Schläger sein. Er soll bei einem Raufhandel bei einer Party einen 22-Jährigen schwer im Gesicht verletzt haben. Auch einen Polizisten machte der Rowdy dienstunfähig.
Die Polizei Aurolzmünster wurde am Samstag gegen 21.15 Uhr zu einem Raufhandel bei einer privaten Feier im Bezirk Ried gerufen, an dem insgesamt sieben Personen beteiligt gewesen sein sollen. Während der Identitätsfeststellungen versuchte ein offensichtlich stark alkoholisierter 16-Jähriger aus dem Bezirk Ried, sich der Amtshandlung zu entziehen. Dabei schlug er einem einschreitenden Polizisten mehrfach gegen Oberkörper, Gesicht und Hals.
Kurzer Fluchtversuch
Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte der stark alkoholisierte Jugendliche angehalten werden. Da er weiterhin aggressiv auf die Polizisten losging, wurde nach vorheriger Androhung Pfefferspray eingesetzt und die Festnahme durchgeführt. Aufgrund seines anhaltend renitenten Verhaltens mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Der 16-Jährige wurde anschließend durch das Rote Kreuz in Begleitung der Polizeistreifen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert und dort aufgenommen. Die Festnahme wurde später aufgehoben.
Schwere Verletzung zugefügt
Erhebungen ergaben, dass der 16-Jährige einem 22-Jährigen aus dem Bezirk Ried beim Raufhandel eine schwere Verletzung im Gesichtsbereich zugefügt hat. Der einschreitende Polizist erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich und musste den Dienst vorzeitig beenden. Es folgen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ried.
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