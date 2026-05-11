Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizist verletzt

Brutaler Schläger gefasst: Es ist erst 16-Jähriger

Oberösterreich
11.05.2026 08:57
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Trotz seiner Jugend dürfte ein 16-jähriger Innviertler ein richtig brutaler Schläger sein. Er soll bei einem Raufhandel bei einer Party einen 22-Jährigen schwer im Gesicht verletzt haben. Auch einen Polizisten machte der Rowdy dienstunfähig.

0 Kommentare

Die Polizei Aurolzmünster wurde am Samstag gegen 21.15 Uhr zu einem Raufhandel bei einer privaten Feier im Bezirk Ried gerufen, an dem insgesamt sieben Personen beteiligt gewesen sein sollen. Während der Identitätsfeststellungen versuchte ein offensichtlich stark alkoholisierter 16-Jähriger aus dem Bezirk Ried, sich der Amtshandlung zu entziehen. Dabei schlug er einem einschreitenden Polizisten mehrfach gegen Oberkörper, Gesicht und Hals. 

Kurzer Fluchtversuch
Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte der stark alkoholisierte Jugendliche angehalten werden. Da er weiterhin aggressiv auf die Polizisten losging, wurde nach vorheriger Androhung Pfefferspray eingesetzt und die Festnahme durchgeführt. Aufgrund seines anhaltend renitenten Verhaltens mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Der 16-Jährige wurde anschließend durch das Rote Kreuz in Begleitung der Polizeistreifen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert und dort aufgenommen. Die Festnahme wurde später aufgehoben. 

Schwere Verletzung zugefügt
Erhebungen ergaben, dass der 16-Jährige einem 22-Jährigen aus dem Bezirk Ried beim Raufhandel eine schwere Verletzung im Gesichtsbereich zugefügt hat. Der einschreitende Polizist erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich und musste den Dienst vorzeitig beenden. Es folgen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ried.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.05.2026 08:57
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
107.176 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
101.988 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
93.169 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
930 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
910 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Oberösterreich
Polizist verletzt
Brutaler Schläger gefasst: Es ist erst 16-Jähriger
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
LASK oder Sturm Graz?
Der Titel-Showdown zieht alle in den Bann
Krone Plus Logo
Wo die Süchtigen sind
Frühsommer macht die Linzer Drogenszene sichtbar
Polizei im Großeinsatz
Linzer Flughafen nach Bombendrohung abgesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf