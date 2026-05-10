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Mitten in der Nacht

Während Bordellbesuch des Vaters saß Sohn im Auto

Oberösterreich
10.05.2026 18:42
Symbobild
Symbobild(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Seinen elfjährigen Sohn ließ ein Ukrainer (40) beim Bordellbesuch mit einem Freund (23) in Leonding um 23.45 Uhr einfach alleine im Auto sitzen. Als eine Streife dies entdeckte, wurde der Bub nach Hause gebracht.

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Eine Polizeistreife wurde am Samstag gegen 23.40 Uhr wegen eines vermeintlich aggressiven Gastes zu einem Nachtlokal in Leonding gerufen. Vor Ort konnten ein Ukrainer (40) aus dem Bezirk Eferding sowie dessen Begleiter (23) aus dem Bezirk Wels-Land angetroffen werden. Ein strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich relevantes Verhalten lag jedoch letztendlich nicht vor. Beide Männer verließen die Örtlichkeit freiwillig.

Beamte trafen den Elfjährigen an
Kurz nach Mitternacht wurde die Streife erneut zum Lokal gerufen, nachdem gemeldet worden war, dass sich ein Kind allein in einem Fahrzeug am Parkplatz befinden solle. Die Beamten konnten in einem abgestellten Pkw einen 11-Jährigen antreffen. Wenig später kehrten der 40-Jährige und dessen Begleiter zum Fahrzeug zurück. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem 40-Jährigen um den Vater des Kindes handelte. 

„Hab nur kurz das Lokal besucht“
Der Mann gab an, gemeinsam mit seinem Bekannten nur kurz das Lokal besucht zu haben, während sein Sohn im Fahrzeug gewartet habe. Die Mutter des Kindes wurde telefonisch kontaktiert und wusste über den Aufenthalt ihres Sohnes Bescheid.

Vater hatte  mehr als 2 Promille
Weitere Erhebungen ergaben den Verdacht, dass der 40-Jährige den Pkw in alkoholisiertem Zustand gelenkt hatte. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen relevanten Messwert über 2,02 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 11-Jährige wurde von der Polizeistreife unversehrt nach Hause gebracht und der Mutter übergeben.

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