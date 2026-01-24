Mehrwertsteuer: Die Gießkanne ist zurück

Die sprichwörtliche Gießkanne sollte lieber im Schuppen bleiben, warnen Ökonomen eindringlich. Kaum treffsichere Maßnahmen und Helikoptergeld haben Österreich in ein Budgetdesaster geführt, damit sei aber Schluss, gelobt auch die Politik.
Sollte das ein Neujahrsvorsatz gewesen sein, hat er nicht lange gehalten – die Gießkanne ist zurück, und das nicht einmal versteckt. Mit der nun beschlossenen Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel lässt die Politik erneut Zielsicherheit vermissen. Kosten für den Staat: rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Treffsicherheit: praktisch null.
Beispiel: Bei einem Liter Milch erspart man sich nun sieben Cent. In Summe sind es für eine vierköpfige Familie rund acht Euro im Monat. Über dieses tolle Geschenk freuen sich alle – vom Mindestpensionisten bis zum Millionär.
15 Prozent der Österreicher gelten laut Statistik als „arm“, sie müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Es profitieren aber die anderen 85 Prozent ebenfalls. Ist das unausweichlich? Bei so einer Maßnahme schon, sonst geht es aber auch besser, etwa mit einer Negativsteuer für Niedrigverdiener oder Zuschüssen für jene, die sie brauchen.
Was bleibt: Der Effekt auf die Inflation ist minimal, dafür kostet die Maßnahme aber umso mehr. Originell auch die Liste: Äpfel sind dabei, Bananen nicht. Tiefkühlspinat gehört dazu, Tiefkühlobst nicht. Rosinen zählen übrigens nicht dazu, es ist nur sprichwörtlich ein Rosinenpicken. Dazu kommen übrigens eine Plastikabgabe und nötige Preiskontrollen – wie war das nochmal mit dem Bürokratieabbau?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.