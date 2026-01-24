Mehrwertsteuer: Die Gießkanne ist zurück

Was bleibt: Der Effekt auf die Inflation ist minimal, dafür kostet die Maßnahme aber umso mehr. Originell auch die Liste: Äpfel sind dabei, Bananen nicht. Tiefkühlspinat gehört dazu, Tiefkühlobst nicht. Rosinen zählen übrigens nicht dazu, es ist nur sprichwörtlich ein Rosinenpicken. Dazu kommen übrigens eine Plastikabgabe und nötige Preiskontrollen – wie war das nochmal mit dem Bürokratieabbau?