Der Tanz in all seiner wahnsinnigen Kraft

Wir schreiben das Jahr 1518. In Straßburg beginnt an einem Julitag eine Frau zu tanzen – und hört wochenlang nicht auf. Hunderte Menschen schließen sich ihr an. Es herrscht „Tanzwut“ – ist es Wahnsinn, Ekstase oder eine Revolution? Diese historische Episode nimmt der zweiteilige Ballettabend „Follia!“ an der Oper Graz als Ausgangspunkt für eine Auslotung der wahnsinnigen Kraft des Tanzes.