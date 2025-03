„Così fan tutte“: Die Doppelhaushälfte als Korsett

Herzlich willkommen in einer vorstädtischen Liebeshöhle – oder ist es doch eine Liebeshölle? Die frischverliebten Pärchen Fiordiligi und Guglielmo sowie Dorabella und Ferrando leben in der Grazer „Così fan tutte“ in angrenzenden Doppelhaushälften. Man grüßt sich auf dem Weg zur Arbeit, schaut gemeinsam Fußballspiele im TV und zelebriert eine friedvoll-freundliche Nachbarschaft.