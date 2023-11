Der Strom des Mississippi führt an den Broadway

Mississippi - nicht zuletzt dank Mark Twain und seinen Büchern rund um die liebenswerten Träumer Tom Sawyer und Huckleberry Finn klingt dieses Wort auch heute noch nach Sehnsucht, Freiheit und Weite. Auch Kurt Weill war von diesem Stoff so inspiriert, dass er sich 1950 mit Librettist Maxwell Anderson in New York daran machte, ein Musical zu schreiben. Doch wegen des frühen Todes des Komponisten blieb „Tom Sawyer“ unvollendet.