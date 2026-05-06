Waldbrand: Ermittler haben bereits eine heiße Spur

Wanderer als Verursacher ausgeschlossen

Indes ermittelt die Polizei auf Hochtouren nach der Ursache in Eisbach. Was bislang fix scheint, ist fahrlässiges Handeln. Denn ein Blitzschlag konnte gleich zu Beginn ausgeschlossen werden. Spaziergänger und Wanderer fallen wegen des extrem steilen Geländes genauso aus wie der Brennglaseffekt durch eine Glasscherbe. Zu unwegsam ist die Gegend.