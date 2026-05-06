Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tag 12 in Eisbach-Rein

Waldbrand: Ermittler haben bereits eine heiße Spur

Steiermark
06.05.2026 05:00
Täglich stehen hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.
Täglich stehen hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
Porträt von Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Von Eva Stockner und Monika König-Krisper

Tag 12 beim großen Waldbrand in Eisbach-Rein (Steiermark): Drohnen suchen nach weiteren Glutnestern, der Wind erschwert die Löscharbeiten – und die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.  

0 Kommentare

Unermüdlich kämpfen die Einsatzkräfte auch am elften Tag in Eisbach-Rein gegen den gigantischen Waldbrand. „Die Kameraden löschen weiterhin Glutnester, die wir in der Nacht mit Drohnen suchen“, berichtete Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung.

In der Nacht auf Dienstag kam eine Drohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld zum Einsatz. „Mit der Wärmebildkamera konnten etliche Glutnester geortet werden“, sagt Thomas Zeiler, Bereichsfeuerwehrverband-Sprecher. Die Drohnenpiloten übermitteln die entdeckten Positionen an die Bodeneinheiten, die vor Ort die Stellen kontrollierten und dann gezielte Nachlöscharbeiten durchführen könnten.

Wann es ein „Brand aus“ geben kann, ist nach wie vor nicht abzuschätzen. Am Dienstag stellte zudem in Eisbach der Wind die Einsatzkräfte vor neue Herausforderungen. 

Lesen Sie auch:
Den bereits siebten Tag in Folge standen die freiwilligen Helfer beim riesigen Brand im ...
Einsatz auch am 1. Mai
Regen blieb aus: Kein „Brand aus“ im Stiftswald
01.05.2026
„Einmaliges Ausmaß“
Tag 6 in Rein: Noch immer brennen 70 Hektar Wald
30.04.2026
Dritter Einsatztag
Stiftswald in Flammen: Abt betet für Feuerwehr
27.04.2026

Wanderer als Verursacher ausgeschlossen
Indes ermittelt die Polizei auf Hochtouren nach der Ursache in Eisbach. Was bislang fix scheint, ist fahrlässiges Handeln. Denn ein Blitzschlag konnte gleich zu Beginn ausgeschlossen werden. Spaziergänger und Wanderer fallen wegen des extrem steilen Geländes genauso aus wie der Brennglaseffekt durch eine Glasscherbe. Zu unwegsam ist die Gegend.

Immer mehr ins Visier geraten indes Arbeiter, die beim Brandausbruch vor Ort waren. Die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt, bittet aber weiter inständig, mit offenem Feuer und Licht vorsichtig zu sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
06.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
158.235 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
122.903 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.216 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2039 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1060 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
750 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf