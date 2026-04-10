Millionenpleite: Betrieb plant Sanierungsverfahren

Fortbetrieb durch zusätzliches Kapital

Am Freitag wurde nun bekannt, dass die Transportfirma ein Sanierungsverfahren anstrebt. Dies bestätigte auch der Gläubigerschutzverband AKV. Senior-Chef Karl Nothegger kündigte an, in Kürze den entsprechenden Antrag einbringen zu wollen. Der Fortbetrieb habe durch „zusätzliches Kapital“ aus dem Familienbereich gesichert werden können.