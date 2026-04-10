Millionenpleite: Betrieb plant Sanierungsverfahren

Die insolvente Tiroler Transportfirma Nothegger mit Sitz in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) strebt eine Sanierung an, wie am Freitag bekannt wurde. Alle Jobs sollen erhalten bleiben.
Für Schlagzeilen und eine Schockwelle sorgte Anfang März die Meldung über ein eröffnetes Insolvenzverfahren über das 300 Mitarbeiter zählende Unternehmen im Tiroler Unterland. Den Eintrag eingebracht hatte die ÖGK wegen Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 3,2 Millionen Euro. Dem AKV zufolge lagen die Verbindlichkeiten indes bei rund 15 Millionen Euro.
Fortbetrieb durch zusätzliches Kapital
Am Freitag wurde nun bekannt, dass die Transportfirma ein Sanierungsverfahren anstrebt. Dies bestätigte auch der Gläubigerschutzverband AKV. Senior-Chef Karl Nothegger kündigte an, in Kürze den entsprechenden Antrag einbringen zu wollen. Der Fortbetrieb habe durch „zusätzliches Kapital“ aus dem Familienbereich gesichert werden können.
Derzeit würden auch alle Jobs erhalten bleiben, hieß es seitens des Unternehmens.
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