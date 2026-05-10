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Beinhartes Städteduell | Meister und Absteiger

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(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Beinhartes Städteduell. Genau heute in einem Monat wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 angepfiffen, die in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne – oder besser: den Rasen geht. Für die österreichische Nationalmannschaft, erstmals seit 1998 wieder bei einer Endrunde dabei, wird es fünf Tage nach dem Auftakt beim ersten Vorrundenspiel gegen Jordanien spannend, ehe es am 22. Juni zum Megahit gegen den regierenden Weltmeister Argentinien geht. Spannend bleibt der Fußball unterdessen aber auch in Österreich selbst: Erst in der letzten Runde am kommenden Wochenende wird entschieden, wer sich als Meister der Saison 2025/26 feiern darf – und wer aus der höchsten Liga absteigt. Besonders pikant: Da geht es um ein beinhartes Städteduell!

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Meister und Absteiger. Linz gegen Graz - das ist wahre Brutalität! Denn um den Meistertitel kämpfen noch LASK und Sturm Graz, gegen den Abstieg der GAK und Blau Weiß Linz. Im Kampf um Platz 1 haben die Linzer Athletiker, die 1965 erster Nicht-Wiener Bundesliga-Meister waren, aber seither nie wieder Platz 1 belegten, die Nasenspitze vorne. Gewinnt der LASK mit Trainer Didi Kühbauer das letzte Spiel am Sonntag gegen Austria Wien, dann sind die Linzer jedenfalls Meister. Verlieren sie und Sturm Graz gewinnt gegen Rapid – dann wären die Grazer wie in der Vorsaison Erster. Am Tabellenende ringen die Grazer Athletiker mit zwei Punkten Vorsprung im direkten Duell gegen Blau Weiß Linz um den Verbleib in der höchsten Liga. Noch ist alles möglich: Ein Grazer Meister und ein Grazer Absteiger genauso wie ein Linzer Meister und ein Linzer Absteiger – sowie weitere Kombinationen. In weniger als einer Woche wissen wir´s!

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