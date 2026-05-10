Beinhartes Städteduell | Meister und Absteiger

Meister und Absteiger. Linz gegen Graz - das ist wahre Brutalität! Denn um den Meistertitel kämpfen noch LASK und Sturm Graz, gegen den Abstieg der GAK und Blau Weiß Linz. Im Kampf um Platz 1 haben die Linzer Athletiker, die 1965 erster Nicht-Wiener Bundesliga-Meister waren, aber seither nie wieder Platz 1 belegten, die Nasenspitze vorne. Gewinnt der LASK mit Trainer Didi Kühbauer das letzte Spiel am Sonntag gegen Austria Wien, dann sind die Linzer jedenfalls Meister. Verlieren sie und Sturm Graz gewinnt gegen Rapid – dann wären die Grazer wie in der Vorsaison Erster. Am Tabellenende ringen die Grazer Athletiker mit zwei Punkten Vorsprung im direkten Duell gegen Blau Weiß Linz um den Verbleib in der höchsten Liga. Noch ist alles möglich: Ein Grazer Meister und ein Grazer Absteiger genauso wie ein Linzer Meister und ein Linzer Absteiger – sowie weitere Kombinationen. In weniger als einer Woche wissen wir´s!