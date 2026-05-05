Krimi-Autor: „Der Wow-Effekt soll bleiben!“

Der Krimi-Branchentreff Criminale kommt erstmals in die Mozartstadt. Rund 300 Autoren pilgern nach Salzburg und werden in den nächsten Tagen bei Lesungen an prominenten Orten vom Kapitelsaal bis zur Festung Kostproben geben. Die Fäden laufen bei Autor und Lokalmatador Manfred Baumann zusammen.
Mit „Mord und Mozartkugel“ hat Krimi-Autor Manfred Baumann, bekannt als Kommissar Merana-Erfinder, eine eigene Anthologie für das Festival herausgegeben. In 20 Kurzkrimis geht es um Salzburgs dunkle oder überschwemmte Seiten. Von „Schnitzel mit Nudeln“ (Sound of Music-Fans wissen Bescheid) bis zur Moorleiche, dem Jedermann oder dem Schaubergwerk am Dürrnberg ermitteln die Autoren zu unterschiedlichen Salzburg-Klischees. Kostproben daraus bekommen Krimi-Fans in allen Bezirken serviert.
Die Criminale, ein Branchentreff der Autorenvereinigung Syndikat, kommt damit zum ersten Mal an die Salzach. Ermittelt und gelesen wird an besonderen Orten – von der Festung bis zum Kapitelsaal, dem Schiff Amadeus bis zum Keltenmuseum in Hallein oder dem Kulturzentrum Nexus in Saalfelden.
Autor Baumann, der mit einem kleinen Team die Organisation übernommen hat: „Es waren gleich alle begeistert, als sie zum ersten Mal gehört haben, dass die Criminale nach Salzburg kommt. Dieser Wow-Effekt soll erhalten bleiben.“ Zudem nehmen Autoren – rund 300 werden erwartet – an einem Seminar-Programm teil. Baumann: „Wir bieten Kurse bei der Polizei, der Gerichtsmedizin oder eine Führung im Landestheater an.“
Auftakt ist eine Gala in der Uni-Aula am Mittwoch (6.5.). Große Namen aus der Szene wie Andreas Gruber und Ursula Poznanski stehen am Podium. Vergeben wird auch der Glauser-Preis.
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