Krimi-Autor: „Der Wow-Effekt soll bleiben!“

Autor Baumann, der mit einem kleinen Team die Organisation übernommen hat: „Es waren gleich alle begeistert, als sie zum ersten Mal gehört haben, dass die Criminale nach Salzburg kommt. Dieser Wow-Effekt soll erhalten bleiben.“ Zudem nehmen Autoren – rund 300 werden erwartet – an einem Seminar-Programm teil. Baumann: „Wir bieten Kurse bei der Polizei, der Gerichtsmedizin oder eine Führung im Landestheater an.“