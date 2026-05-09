Falscher Alarm: Waldbrand war eine Täuschung

Die Steiermark schnauft derzeit wie das ganze Land unter der Trockenheit. Es kommt vermehrt zu Waldbränden. In Mürzzuschlag rückte die Feuerwehr am Freitag nach einem Alarm aus, doch von einem Waldbrand war keine Spur.
Am Freitag gegen 11.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapellen in Mürzzuschlag zu einem vermutlichen Waldbrand in den Koglergraben gerufen. Sofort wurden Einsatzkräfte nachalarmiert, da die Waldbrandgefahr in der Steiermark derzeit hoch ist.
In Eisbach-Rein in Graz-Umgebung kämpfen Floriani seit etwa zwei Wochen gegen einen riesigen Waldrand.
Etwas Verschnaufpause hat der erste Niederschlag seit Langem am Donnerstag gebracht. In Mürzzuschlag stellte sich gestern der Brand jedenfalls als Täuschung heraus.
„Nach der Erkundung und Überflug mit einer Drohne der Polizei wurde glücklicherweise kein Brand entdeckt“, heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes. 53 Feuerwehrleute, Polizei und Spezialfahrzeuge waren ausgerückt.
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