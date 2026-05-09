Starke heimische Kunst in der ganzen Lagungenstadt

Der auferstandene Jesus als Kind, mit den Wundmalen versehen. Gottfried Helnwein hat es gemalt und wollte es nach seinem Fastentuch zu Ostern 2024 im Stephansdom aufhängen. Doch weil das Domkapitel fürchtete, die Darstellung könnte Menschen in ihren Gefühlen verletzen, wurde das Projekt abgeblasen.