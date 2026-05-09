Starke heimische Kunst in der ganzen Lagungenstadt

Auch jenseits der Länderpavillons setzt Österreich im Biennale-Venedig eindrucksvolle Akzente. Gottfried Helnwein zeigt sein großformatiges „Lamm Gottes“, Ines Valentinitsch ihre poetische Installation „Fluid Venus“.
Der auferstandene Jesus als Kind, mit den Wundmalen versehen. Gottfried Helnwein hat es gemalt und wollte es nach seinem Fastentuch zu Ostern 2024 im Stephansdom aufhängen. Doch weil das Domkapitel fürchtete, die Darstellung könnte Menschen in ihren Gefühlen verletzen, wurde das Projekt abgeblasen.
Im Biennale-Venedig kann dieses „Lamm Gottes“ jetzt ganz großformatig im Kirchenraum wirken. In der einschiffigen St. George‘s Kirche am Campo San Vio ganz nahe der Accademia ist die Arbeit in einer raumgreifend beeidruckenden und berührenden Installation bis 2. August zu erleben.
Sinnliche Poesie
Auch Ines Valentinitsch hat einen kraftvollen, sinnlich-poetischen Biennale-Auftritt in der Schau „Personal Structures“ im Palazzo Mora (bis 22. 11.). In der Installation „Fluid Venus“ reagiert Valentinitsch auf gläserne Venusfiguren mit ihren performativ auf Leinwand gebannten Körperbildern und Videos.
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