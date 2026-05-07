Schwerer Unfall mit Sattelanhänger auf Autobahn

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Sattelanhänger auf der Tauernautobahn bei Villach-Land ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Eine Frau (71) wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen werden.
Auf der Tauernautobahn war der 78-jähriger Pkw-Lenker gerade von Italien in Richtung Salzburg unterwegs, als der Oberösterreicher beim Überholen aus bislang unbekannter Ursache auf die andere Fahrbahn kam. Dort kollidierte er mit einem Sattelanhänger. Der Lenker des Sattelfahrzeuges war ein 30-jähriger aus Weißrussland. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 78-Jährigen wieder auf die Überholspur geschleudert und kam dort anschließend zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein großer Schaden.
71-jährige Beifahrerin schwer verletzt
Während die Lenker der beiden Fahrzeuge unverletzt blieben, erlitt die Beifahrerin des Oberösterreichers – eine 71-Jährige – Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen werden. Wie schwerwiegend die Wunden sind, ist bisher unklar.
Wegen des Unfalls war die Tauernautobahn in dem Bereich von 14 bis 15.15 Uhr gesperrt. Die Fahrzeuge mussten von zwei Feuerwehren geborgen werden. Sie standen mit fünf Fahrzeugen und 40 Leuten im Einsatz. Mit vor Ort war auch die Autobahnpolizei, zwei Streifen, die Rettung und die Autobahnmeisterei.
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