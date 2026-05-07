Schwerer Unfall mit Sattelanhänger auf Autobahn

Auf der Tauernautobahn war der 78-jähriger Pkw-Lenker gerade von Italien in Richtung Salzburg unterwegs, als der Oberösterreicher beim Überholen aus bislang unbekannter Ursache auf die andere Fahrbahn kam. Dort kollidierte er mit einem Sattelanhänger. Der Lenker des Sattelfahrzeuges war ein 30-jähriger aus Weißrussland. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 78-Jährigen wieder auf die Überholspur geschleudert und kam dort anschließend zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein großer Schaden.