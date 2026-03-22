An dieser Schule wird seit 150 Jahren getüftelt

Die Versuchsanstalt als Mehrwert für die Schule

Mit Betrieben wird in der Schule auch nach 150 Jahren noch eng zusammengearbeitet. Besonders stolz ist der Direktor auf die eigene Versuchsanstalt: „Dort entwickeln wir gemeinsam mit Lehrern, Schülern und der Wirtschaft neue Systeme. Das bietet einen großen Mehrwert für die Schule.“