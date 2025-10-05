„Unsere Schüler sind in dem Bus eingepfercht“

„Derzeit kommen noch einige Schüler mit Mopeds zum Unterricht, andere werden von den Eltern gebracht“, weiß Bayer. Im Winter sei die Fahrt auf zwei Rädern allerdings zu gefährlich. Selbst manche Erwachsene würden sich dann mit den eigenen Autos nur noch ungern auf den Weg über die kurvige, 1,6 Kilometer lange Strubklammstraße zur Schule machen.