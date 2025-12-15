Freestyle-Stadion-Spektakel wird zum Familienevent

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für die gesamte Familie: Tickets für die fulminante Masters of Dirt-Show „Freestyle Firestorm“ kommenden Sommer im Klagenfurter Wörthersee-Stadion!
Motorenlärm, pures Adrenalin, atemberaubende Stunts – in rund sechs Monaten ist es endlich so weit: Nach mehr als zehn Jahren Pause dröhnen am 27. Juni 2026 in Klagenfurt wieder die Motoren der legendärsten Freestyle-Show! Mit noch mehr Action, Show und Nervenkitzel, als je zuvor.
Und nicht „nur“ die internationalen Top-Athleten möchten mit ihren Freestyle Motocross, BMX, Mountainbikes, Snowmobiles und RZR-Buggies auf den gigantischen Rampen für Rekorde sorgen – mit 30.000 Besuchern will man im Sommer auch den vor über zehn Jahren in Klagenfurt aufgestellten Masters of Dirt-Besucher-Rekord von 27.000 Zusehern knacken.
„Familien-Event“
„Das wird ein Mega-Event für die ganze Familie, zu leistbaren Preisen. Zumal Kinder 20 Prozent Ermäßigung erhalten“, so Veranstalter Thomas Semmler.
Sämtliche Informationen und Karten für das Masters of Dirt-Spektakel am 27. Juni im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt gibt es in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.oeticket.com und www.semtainment.at
