„Masters of Dirt“-Spektakel im Wörthersee Stadion

„Spektakel für die ganze Familie“

Nach über zehn Jahren Pause feiert „Masters of Dirt“ am 27. Juni 2026 mit der „Freestyle Firestorm“-Show sein großes Comeback im Wörthersee Stadion. „Das wird ein Klagenfurt-Spektakel für die ganze Familie. Mit unseren attraktiven Ticketkategorien ist für jedes Budget etwas dabei. Zusätzlich erhalten Kinder 20 Prozent Ermäßigung – so können auch die jüngsten Fans ihre Stars hautnah erleben“, so Veranstalter Thomas Semmler.