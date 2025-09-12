„Masters of Dirt“-Spektakel im Wörthersee Stadion

Motorenlärm, Adrenalin pur, atemberaubende Stunts – nach mehr als zehn Jahren Pause dröhnen am 27. Juni 2026 in Klagenfurt wieder die Motoren der legendärsten Freestyle-Show!
Mehr Action, mehr Show und noch mehr Nervenkitzel, als je zuvor – so das Versprechen von „Masters of Dirt“-Boss Georg Fechter. Womit er die Erwartungshaltung ins beinahe Unermessliche hebt. Denn was im Jahr 2003 in Wien begonnen hat, hat sich mittlerweile zur weltweiten Nummer-1-Freestyle-Show etabliert.
Von Europa bis Dubai – das Spektakel sorgt in über 20 Ländern für ausverkaufte Hallen sowie Stadien, und ist in der Szene berühmt-berüchtigt. Auch kein Wunder, wenn die besten Fahrer und Athleten der Welt mit immer verrückteren, waghalsigeren Stunts die Physik scheinbar außer Kraft setzen und für Schockstarre sorgen.
Von Freestyle-Motocross über BMX und Mountainbikes bis hin zu Snowmobiles und RZR-Buggies – egal wo die Show über die Bühne geht, explodieren die Arenen in einem Mix aus Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn.
„Spektakel für die ganze Familie“
Nach über zehn Jahren Pause feiert „Masters of Dirt“ am 27. Juni 2026 mit der „Freestyle Firestorm“-Show sein großes Comeback im Wörthersee Stadion. „Das wird ein Klagenfurt-Spektakel für die ganze Familie. Mit unseren attraktiven Ticketkategorien ist für jedes Budget etwas dabei. Zusätzlich erhalten Kinder 20 Prozent Ermäßigung – so können auch die jüngsten Fans ihre Stars hautnah erleben“, so Veranstalter Thomas Semmler.
Der Ticketverkauf startet am Montag, dem 15.09, ab 10:00 Uhr in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.semtainment.at.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.