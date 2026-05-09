Rasante Abfahrten: Downhill am Weißensee

Radfahrer als Turbo für Tourismus am Weißensee. Rennserie verspricht zahlreiche Nächtigungen in der Region. 2030 soll Europameistersterschaft steigen.
Erster Saison-Höhepunkt am Weißensee. Von 14. bis 17. Mai sind zahlreiche Athleten bei den UCI-Downhill-Bewerben am Start. „Wir erwarten 1000 Nächtigungen, der Rad-Boom hält an. Tausende Urlaubsgäste sind im Sommer mit dem Mountainbike unterwegs, nun steigt sogar das erste Rennen des Rad-Weltverbands“, so Tourismuschef Thomas Michor.
„Im Vorjahr gab es zum Einklang die Kärntner Meisterschaften der Downhiller, nächstes Jahr finden die Staatsmeisterschaften statt. Und 2030 soll sogar die erste Downhill-Europameisterschaft am Weißensee steigen!“
Fahrer aus acht Nationen sind heuer dabei, auf einer Länge von 1,95 Kilometern und 387 Höhenmetern erwarten die Downhiller steile Bergpassagen, schnelle Wiesenabschnitte und spektakuläre Sprünge. „Im Zielbereich gibt es sogar eine Expo-Area mit Ausstellern, Verpflegung und Camping-Möglichkeiten“, erzählt Michor.
Der Alpensee mit zahlreichen Restaurants soll nun auch die Radfahrer anziehen. „Die Downhill-Fahrer sind extrem mutig, rasen mit einem Höllentempo bergab. Wir freuen uns schon“, sagt der Tourismuschef.
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