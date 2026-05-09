Rasante Abfahrten: Downhill am Weißensee

Erster Saison-Höhepunkt am Weißensee. Von 14. bis 17. Mai sind zahlreiche Athleten bei den UCI-Downhill-Bewerben am Start. „Wir erwarten 1000 Nächtigungen, der Rad-Boom hält an. Tausende Urlaubsgäste sind im Sommer mit dem Mountainbike unterwegs, nun steigt sogar das erste Rennen des Rad-Weltverbands“, so Tourismuschef Thomas Michor.