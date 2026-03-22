„Masters of Dirt“: Motorklänge aus dem Osternest

Mehr Action, mehr Show, mehr Nervenkitzel als je zuvor – so das Versprechen von „Masters of Dirt“-Boss Georg Fechter und Veranstalter Thomas Semmler. Was die 30.000 Besucher der vier jüngst ausverkauften Shows in Wien bestätigen können. Und nach über zehn Jahren werden die Motoren im Sommer auch wieder in Klagenfurt aufheulen!