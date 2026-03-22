„Masters of Dirt“: Motorklänge aus dem Osternest

„Masters of Dirt“ kehrt im Sommer nach mehr als zehn Jahren nach Kärnten zurück – und der Andrang auf die Show-Karten ist groß. Der Osterhase sollte jetzt also aufs Gas steigen.
Mehr Action, mehr Show, mehr Nervenkitzel als je zuvor – so das Versprechen von „Masters of Dirt“-Boss Georg Fechter und Veranstalter Thomas Semmler. Was die 30.000 Besucher der vier jüngst ausverkauften Shows in Wien bestätigen können. Und nach über zehn Jahren werden die Motoren im Sommer auch wieder in Klagenfurt aufheulen!
In jenem Stadion, wo damals mit 27.000 Besuchern der immer noch aufrechte, weltweite Zuschauerrekord aufgestellt wurde. „Aktuell haben wir bereits mehr als 16.000 Karten verkauft – und der Andrang ist ungebrochen. Die unteren Ränge sind bereits ausverkauft. Jetzt haben wir auch die oberen Ränge für den Verkauf freigegeben“, so Semtainment-Chef Thomas Semmler.
„Einmaliges Stadion-Ambiente“
Von Freestyle-Motocross über BMX, Mountainbikes bis hin zu Snowmobiles und RZR-Buggies – die „Freestyle Firestorm-Show“ ist ein Mix aus hochprofessionellem Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn. „Die Show am Wörthersee ist für mich etwas besonderes – nicht ,nur’ wegen dem damals hier aufgestelltem Besucherrekord, sondern auch wegen dem Stadionambiente“, so Mister „Masters of Dirt“ Georg Fechter.
Karten und Infos zum Event am 27. Juni im Wörthersee Stadion auf semtainment.at, oeticket.at und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.
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