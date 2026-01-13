Mietshaus brannte: „Hier bereichert sich niemand“
Böse Vorwürfe in Traun
Nach dem durch eine Rakete verursachten Brand eines Mietshauses in Traun (OÖ) müssen 24 Wohnungen geräumt werden. Jetzt gibt es böse und gehässige Kommentare in den sozialen Medien, die den rund 50 Mietern sogar Bereicherung vorwerfen. Einigen platzt nun der Kragen.
„Das ist doch schön, jetzt könnt ihr euch mit dem Geld von der Versicherung neu einrichten!“ Kommentare dieser Art brachten Bettina Falkner zur Weißglut. Es geht um das Mehrparteienhaus in Traun, dessen Dach zu Silvester vollständig abgebrannt ist. Während der sechsmonatigen Sanierungsarbeiten müssen alle 24 Wohnungen geräumt sein – rund 50 Bewohner brauchen Ersatzunterkünfte.
