Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Böse Vorwürfe in Traun

Mietshaus brannte: „Hier bereichert sich niemand“

Oberösterreich
13.01.2026 06:00
Was in der Silvesternacht in Traun nicht verbrannte, wurde vom Löschwasser beschädigt – die ...
Was in der Silvesternacht in Traun nicht verbrannte, wurde vom Löschwasser beschädigt – die Verhandlungen mit Versicherungen sind nicht einfach(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Nach dem durch eine Rakete verursachten Brand eines Mietshauses in Traun (OÖ) müssen 24 Wohnungen geräumt werden. Jetzt gibt es böse und gehässige Kommentare in den sozialen Medien, die den rund 50 Mietern sogar Bereicherung vorwerfen. Einigen platzt nun der Kragen.

0 Kommentare

„Das ist doch schön, jetzt könnt ihr euch mit dem Geld von der Versicherung neu einrichten!“ Kommentare dieser Art brachten Bettina Falkner zur Weißglut. Es geht um das Mehrparteienhaus in Traun, dessen Dach zu Silvester vollständig abgebrannt ist. Während der sechsmonatigen Sanierungsarbeiten müssen alle 24 Wohnungen geräumt sein – rund 50 Bewohner brauchen Ersatzunterkünfte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
148.789 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
121.278 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
113.710 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Böse Vorwürfe in Traun
Mietshaus brannte: „Hier bereichert sich niemand“
Eisregen-Warnung:
Aufpassen, dass es keinem „die Haxen ausreißt“
Krone Plus Logo
Nach Hundetötung
Schießwütigem Jäger (84) droht ein Waffenverbot
Obergericht entschied
Cyberbetrug kam heimischem Händler doppelt teuer
In Industriestrategie
Minister kündigt neun neue Lehrberufe an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf