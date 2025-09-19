„Blutwunder“ in Neapel ist planmäßig eingetreten

Chemisches Gemisch statt „Wunder“

Bleibt das „Wunder“ aus, was in den letzten 600 Jahren selten vorkam, befürchtet man Unglück. Die italienische Astrophysikerin Margherita Hack, Leiterin des „Nationalen Komitees zur Überprüfung paranormaler Behauptungen“, erklärte das Phänomen bereits vor Jahren wie folgt: In den Ampullen befindet sich ein chemisches Gemisch, das auch im Blut vorkommt. Dieses Gel, das im Mittelalter – lange nach dem Tod des Heiligen – hergestellt wurde, verflüssigt sich durch Schütteln und ändert dabei seine Farbe, so „Kathpress“.