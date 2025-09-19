Ein Gemisch macht‘s
„Blutwunder“ in Neapel ist planmäßig eingetreten
In Neapel hat sich erneut das „Blutwunder“ des Stadtheiligen Januarius (italienisch Gennaro) ereignet. Während einer feierlichen Zeremonie in der Kathedrale vor Hunderten Gläubigen und Touristen verflüssigte sich das in einer Glasampulle aufbewahrte eingetrocknete Blut des Märtyrers. Warum eine Astrophysikerin dies für kein Wunder hält und was es mit diesem scheinbar paranormalen Ereignis auf sich hat, lesen Sie hier.
San Gennaro ist ein Heiliger Neapels. Er wurde 305 nach Christus von Adlaten des Kaisers Diokletian enthauptet. Etwas Blut des Märtyrers soll aufgefangen worden sein.
Ausbleiben des „Wunders“ gilt als schlechtes Omen
Jeweils am 19. September und an zwei weiteren Terminen – am Samstag vor dem ersten Maisonntag, dem Fest der Übertragung der Reliquien nach Neapel sowie am 16. Dezember, dem Gedenktag einer Warnung vor dem Vesuvausbruch im Jahr 1631 – kann das "Wunder" bestaunt werden.
Tosender Applaus
Das Blutwunder ist laut Überlieferungen seit dem Mittelalter belegt. 1389 wurde zum ersten Mal beobachtet, dass sich dieses Blut verflüssigte und dann wieder stockte. Seit 1610 wiederholt sich dieses „Wunder“ regelmäßig. Sein Ausbleiben gilt den Neapolitanern als schlechtes Omen. Nach der Verflüssigung kam es zu einem tosenden Applaus der Menschenmenge.
Notfalls feuern Kanonen Schüsse ab
Die Ampullen werden dreimal im Jahr vor den Altar gebracht, der Dom zu Neapel ist immerzu bis auf den letzten Platz gefüllt. Schon Tage vor dem "Wunder" werden Zeremonien und Umzüge in der Stadt abgehalten. Am Tag X hebt der Kardinal die Ampullen hoch, dreht und schüttelt sie sanft, die Gläubigen beten angespannt.
Das zuvor bräunliche Blut verfärbt sich schließlich rubinrot und wird flüssig – allerdings kann dies Stunden, Tage oder sogar Wochen dauern. Manchmal wird mit Kanonenschüssen nachgeholfen.
Das „Wunder“ von Neapel
Bischof Januarius wurde der Überlieferung nach zur Zeit der Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Diokletian am 19. September 305 in Pozzuoli bei Neapel enthauptet. Heute wird an diesem Tag das Fest des Schutzheiligen begangen.
Chemisches Gemisch statt „Wunder“
Bleibt das „Wunder“ aus, was in den letzten 600 Jahren selten vorkam, befürchtet man Unglück. Die italienische Astrophysikerin Margherita Hack, Leiterin des „Nationalen Komitees zur Überprüfung paranormaler Behauptungen“, erklärte das Phänomen bereits vor Jahren wie folgt: In den Ampullen befindet sich ein chemisches Gemisch, das auch im Blut vorkommt. Dieses Gel, das im Mittelalter – lange nach dem Tod des Heiligen – hergestellt wurde, verflüssigt sich durch Schütteln und ändert dabei seine Farbe, so „Kathpress“.
