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Starkes Finale

Längster Urfahranermarkt zählte 550.000 Besucher

Oberösterreich
10.05.2026 15:08
V.l.: Manuela Damm, Theresa Gillhofer, Martin Hajart.
V.l.: Manuela Damm, Theresa Gillhofer, Martin Hajart.(Bild: Christoph Muehlboeck)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Elf Tage Ausnahmezustand am Donauufer sind vorbei – und der erstmals verlängerte Urfahraner Frühjahrsmarkt hat Linz offenbar genau das geliefert, worauf viele gewartet haben: Volksfeststimmung pur. Insgesamt 550.000 Besucher strömten laut Stadt Linz seit 30. April auf das Gelände.

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Schon der neue Eröffnungsabend mit der sogenannten „Probebeleuchtung“ entwickelte sich zum Publikumsmagneten. Dazu kamen Fahrgeschäfte, Festzelt, Live-Musik und Themen-Tage, die quer durch alle Generationen zogen. „Die hohe Zahl an Besucherinnen und Besuchern zeigt, dass wir mit der Weiterentwicklung des Angebots und neuen Formaten wie der Probebeleuchtung den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Marktreferent Martin Hajart. 

Neue Formate kamen an
Besonders viel Andrang gab es beim „Tag der Liebe“ samt Speed-Dating im Riesenrad. Aber auch Seniorentag, Weißwurstparty, Familientag und die Aktion „Spiel und Spaß mit Stars“ lockten tausende Besucher an. Mit dabei waren unter anderem Tischtennis-Star Sofia Polcanova, die Black Wings oder das Duo 2:Tagesbart. 

108.000 Halbe Bier und 74.000 Bratwürstel
Auch kulinarisch wurde am Donauufer ordentlich zugelangt: Im Festzelt gingen mehr als 108.000 Halbe Bier über den Tresen, dazu 42.000 Limonaden, 4100 Grillhendln und unglaubliche 74.000 Bratwürstel. Mit insgesamt 180 Ausstellern und 42 Fahrgeschäften zeigte sich der Markt auch heuer wieder als bunter Mix aus Tradition, Action und Genuss. Oder, wie Hajart selbst sagt: „Der Erfolg liegt in der Mischung aus neuen Ideen und bewährten Formaten.“ 

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt übrigens nicht: Der nächste Urfahranermarkt steigt bereits von 25. September bis 4. Oktober. 

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