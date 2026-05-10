Längster Urfahranermarkt zählte 550.000 Besucher

108.000 Halbe Bier und 74.000 Bratwürstel

Auch kulinarisch wurde am Donauufer ordentlich zugelangt: Im Festzelt gingen mehr als 108.000 Halbe Bier über den Tresen, dazu 42.000 Limonaden, 4100 Grillhendln und unglaubliche 74.000 Bratwürstel. Mit insgesamt 180 Ausstellern und 42 Fahrgeschäften zeigte sich der Markt auch heuer wieder als bunter Mix aus Tradition, Action und Genuss. Oder, wie Hajart selbst sagt: „Der Erfolg liegt in der Mischung aus neuen Ideen und bewährten Formaten.“