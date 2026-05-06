Erst Gewitter, dann fast 30 Grad in Österreich

Schon am Donnerstag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Zwar zeigt sich zwischendurch immer wieder die Sonne, gleichzeitig entstehen aber bis zum Nachmittag leichte Regenschauer und einzelne Gewitter. Der große Dauerregen bleibt aber weiterhin aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 24 Grad.