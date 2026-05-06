Erst Gewitter, dann fast 30 Grad in Österreich

Österreich bekommt bis Sonntag einen Mix aus viel Sonne, dichten Wolken, kurzen Schauern und stellenweise sogar Gewittern serviert. Die gute Nachricht: Die Temperaturen ziehen vor allem im Osten spürbar an. Am Wochenende sind sogar fast 30 Grad drin.
Schon am Donnerstag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Zwar zeigt sich zwischendurch immer wieder die Sonne, gleichzeitig entstehen aber bis zum Nachmittag leichte Regenschauer und einzelne Gewitter. Der große Dauerregen bleibt aber weiterhin aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 24 Grad.
Am Freitag lösen sich die Regenschauer vielerorts rasch auf und die Sonne setzt sich immer mehr durch. Nur im Berg- und Hügelland können erneut Quellwolken auftreten, inkl. Regenschauer. Ansonsten bleibt es jedoch trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.
Das Wochenende präsentiert sich dann frühsommerlich. Am Samstag breitet sich die Sonne auf ganz Österreich aus, nur über den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Schauer oder kurze Gewitter bilden. Mit 20 bis 26 Grad wird es vielerorts schon richtig warm.
Der Sonntag legt dann noch einmal nach, mit viel Sonne, nur ein paar Wolken und im Bergland vereinzelte Schauer. Dafür klettern die Temperaturen auf bis zu 29 Grad. Besonders im Osten und Südosten wird es beinahe sommerlich heiß.
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