Heute Schauer und Gewitter

Der Alpenraum liegt am Rand eines Hochs mit Kern über Osteuropa von Westen nähert sich eine Störung und lässt die Schauer- und Gewitterneigung ansteigen. Der Tag startet teils sonnig aufgelockert. Tagsüber bilden sich vor allem über dem Bergland Quellwolken, in der Folge entstehen Schauer und besonders am Alpenostrand auch kräftige Gewitter, die vereinzelt auch das Flachland erreichen.